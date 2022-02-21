Тело женщины со спущенными штанами нашли в Ленинске-Кузнецком

Тело женщины без признаков жизни обнаружили сегодня в Ленинске-Кузнецком, на улице Космическая в районе дома №6. По словам автора поста, который появился в одном из сообществ во "ВКонтакте", погибшей было 58 лет.

Судя по кадрам, трусы и штаны на убитой оказались приспущены. На месте работают стражи закона и медики. Обстоятельства произошедшего выясняются.

При этом интернет-пользователи сообщают, что силовики задержали брата умершей.