Телеврач Мясников рассказал о самом эффективном способе бросить курить

Специалист отметил, что большое количество курильщиков пытаются бросить вредную привычку, а после начинают вновь, поскольку она является хронической болезнью, текущую с рецидивами.

Об этом было сказано в программе "О самом главном", размещенном на YouTube. По словам Мясникова, избавиться от курения сигарет без помощи со стороны могут только от трех до шести человек из ста.

- По идее, курить бросать надо вот так: затянулся, бросил — и все… Когда так бросаешь, это наиболее эффективно. Тебе потом хочется меньше, - заявил врач.

Как объяснил он, вспомогательные препараты только растягивают процесс отказа от курения во времени, но их применение довольно логично. Доктор посоветовал убрать из квартиры все, что может вызывать напоминание о курении.