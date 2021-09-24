Телеврач Мясников рассказал о самом эффективном способе бросить курить

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Врач и ведущий Александр Мясников в телеэфире раскрыл самый эффективный способ, помогающий бросить курить.

Специалист отметил, что большое количество курильщиков пытаются бросить вредную привычку, а после начинают вновь, поскольку она является хронической болезнью, текущую с рецидивами.


Об этом было сказано в программе "О самом главном", размещенном на YouTube. По словам Мясникова, избавиться от курения сигарет без помощи со стороны могут только от трех до шести человек из ста.


- По идее, курить бросать надо вот так: затянулся, бросил — и все… Когда так бросаешь, это наиболее эффективно. Тебе потом хочется меньше, - заявил врач.

Как объяснил он, вспомогательные препараты только растягивают процесс отказа от курения во времени, но их применение довольно логично. Доктор посоветовал убрать из квартиры все, что может вызывать напоминание о курении.

Да!
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