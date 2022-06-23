Телеврач из Кузбасса заявила о влиянии яиц на продолжительность жизни

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева утверждает, что для продления жизни людям следует полюбить яйца и непременно добавить их в свой рацион. Соответствующее заявление она озвучила в эфире программы "Жить Здорово!".

По ее данным, раньше ученые верили в то, что яйца способны навредить здоровью, однако сейчас

наука изучила этот продукт "вдоль и поперек, реабилитировала их полностью". Так, специалисты выявили в них много полезных веществ, в число которых вошли: селен и холин.

– В 100 граммах яйца находится почти 50% от суточной нормы селена и 60% суточной нормы холина, – сказал ее коллега кардиолог Герман Гандельман.

Отмечается, что раньше врачи не рекомендовали употреблять яйца из-за того, что продукт богат холестерином. Сейчас установлено, что от их употребления он не повысится, но при условии их умеренного употребления, а не поедания тоннами. Оптимально съедать половину яйца в день или одно яйцо раз в два дня.