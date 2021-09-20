Телевидение станет недоступно для кемеровчан на несколько часов

Жители города Кемерово на определенное время лишатся телерадиосигнала в четверг, 23 сентября. Отключение произойдет утром в районе с 00.00 до 06.00 по местному времени. Стоит отметить, что причина приостановления вещания каналов цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2 кроется в том, что специалистам необходимо выполнить плановые работы.

В пресс-службе городской администрации местным телезрителям напомнили, что в состав первого мультиплекса входят каналы: Первый, Россия-1, Матч-ТВ, НТВ, Пятый, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ-Центр. Что касается второго мультиплекса, то он включает в себя: РенТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, ТНТ, МузТВ.



При этом к потере вещания следует подготовиться и радиослушателям. В указанный день на территории кузбасской столицы будет приостановлена работа на радиостанциях "Вести ФМ", "Радио России", "Маяк", "Ди ФМ", "Русское радио".