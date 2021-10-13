Телетрап в аэропорту Кемерова оказался недоступен из-за поломки

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Технические неполадки возникли в работе телескопического трапа в международном аэропорту кузбасской столицы.

На сайте кемеровского аэропорта имени Алексея Архиповича Леонова появилась информация, что обслуживание пассажиров через телескопический трап по техническим причинам будет на время приостановлено.


В настоящий момент специалисты проводят работы по устранению неполадки.

– Аэропорт ведет работы по скорейшему возобновлению обслуживания через телескопический трап и приносит свои извинения за временные неудобства, – прокомментировали в пресс-службе аэропорта.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что крыша нового аэропорта в областном центре дала течь. Кроме того, власти направят 3,5 млрд рублей из федерального бюджета на реконструкцию аэродрома в Кемерове.

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