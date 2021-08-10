Телерадиосигнал прервется в Кузбассе на один час

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Зрители ТВ-программ и слушатели музыкальных волн на время лишатся возможности присоединиться к сети телерадиовещания из-за ремонтных работ.

Специалисты отметили, что помехи на территории города Кемерово следует ожидать в среду, 11 августа, в период с 10:00 до 18:00 по местному времени. Что касается цифровых мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2, то их отключение не продлится более одного часа.


Речь идет о следующих популярных каналах: Первый, Россия-1, Россия-К, НТВ, Матч-ТВ, Пятый, Россия-24, ТВ-Центр, Карусель, ОТР, Звезда, МузТВ, РенТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, ТНТ.


Также прервутся эфиры на радиостанциях "Радио России", "Вести ФМ", "Русское радио", "Маяк", "Ди ФМ".

В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, прокомментировали представители "Кемеровского ОРТПЦ".

При этом в тексте сообщения указано, что работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями.


Согласно плану, в Новокузнецке сигнал пропадет с 9 по 13 августа с 9:00 до 17:00. В Гурьевске с 10:00 до 18:00 и Комсомольске с 10:00 до 17:00 отключение произойдет во вторник, 10 августа.

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