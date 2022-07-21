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Тела трех мужчин нашли в Междуреченске

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Правоохранители сообщили о нескольких междуреченцах, которые скончались по невыясненным причинам.

Накануне, 20 июля, в одном из частных домов в Междуреченске были обнаружены трупы двух 47-летних и 29-летнего мужчин. При этом на телах не наблюдалось признаков насильственной смерти. Предварительно установлено, что умершие злоупотребляли наркотическими средствами и алкоголем. Тела нашла женщина, которая пришла, чтобы навестить знакомых.

– На руках у мужчин имелись следы инъекционных ран. В ходе осмотра места происшествия найдены использованные шприцы, – сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинских экспертиз. Специалисты также определят, какое именно вещество осталось в шприцах.


Правоохранители начали доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Да!
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