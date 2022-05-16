Техногенное землетрясение произошло в Кузбассе

Сотрудники Алтае-Саянского ФИЦ ЕГС РАН разместили оперативную сводку, согласно которой сегодня, 16 мая, в Кузбассе были зафиксированы подземные толчки. Землетрясение произошло в 15:45 по местному времени.

Судя по координатам, сейсмособытие магнитудой 2,7 имело место в Беловском районе, недалеко от деревни Каралда и села Пермяки. Интенсивность в эпицентре осталась неустановленной.

Тип землетрясения – "quarry blast" – говорит о том, что причиной его возникновения стали взрывные работы на угольных предприятиях.