Техногенное землетрясение произошло близ кузбасского села

Согласно оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, на юге Кузбасса были зафиксированы подземные толчки.
Землетрясение произошло накануне, 20 июня, в 15:54 по местному времени, недалеко от села Михайловка Прокопьевского района. Магнитуда сейсмособытия – 2,4.
Специалисты определили, что причиной подземных толчков стали взрывные работы на угольном предприятии. Это следует из типа землетрясения – "quarry blast".
Фото: Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН
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