Техногенное землетрясение произошло близ кузбасского города

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Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в одном из городских округов Кемеровской области.

По информации специалистов Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН, накануне, 1 февраля, в Кузбассе были вновь зарегистрированы подземные толчки. Сейсмособытие произошло в 16:49 по местному времени.


Согласно оперативной сводке сейсмологов, координаты эпицентра: 54.27 широты и 86.09 долготы, что совпадает с расположением пгт Бачатский в Беловском городском округе. Магнитуда землетрясения: 2,7 балла. Интенсивность в эпицентре не установлена. Жители Бачатского о возникших в результате сейсмособытия неудобствах в социальных сетях не сообщали.


Характер события ‒ quarry blast, что означает, что причиной его возникновения стал взрыв на карьере.

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