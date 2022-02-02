Техногенное землетрясение произошло близ кузбасского города

По информации специалистов Алтае-Саянского филиала ФИЦ ЕГС РАН, накануне, 1 февраля, в Кузбассе были вновь зарегистрированы подземные толчки. Сейсмособытие произошло в 16:49 по местному времени.

Согласно оперативной сводке сейсмологов, координаты эпицентра: 54.27 широты и 86.09 долготы, что совпадает с расположением пгт Бачатский в Беловском городском округе. Магнитуда землетрясения: 2,7 балла. Интенсивность в эпицентре не установлена. Жители Бачатского о возникших в результате сейсмособытия неудобствах в социальных сетях не сообщали.

Характер события ‒ quarry blast, что означает, что причиной его возникновения стал взрыв на карьере.