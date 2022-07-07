Техника изуродовала детскую площадку в Кузбассе ради строительства парка

Жители города Калтан в Сети пожаловались на грузовой транспорт, который уничтожил детскую площадку во дворе дома №27 по улице Комсомольской. По словам местной жительницы, крупногабаритная техника зачастила на участок из-за того, что по соседству ведется строительство парка.

– Но какие потери несет наш двор, изуродовали всю преддворовую территорию. Укатали в грязи всю детскую площадку. Устроили ввоз строительных материалов через дренажные канавы. Испоганили весь двор, – сокрушилась она в публикации.

Судя по кадрам, в результате заездов авто бордюры на площадке не выдержали напора и сломались. Кроме того, изуродована оказалась и трава в детской зоне.