Техника изуродовала детскую площадку в Кузбассе ради строительства парка

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В кузбасском городе местные жители возмутились, что при возведении парка рабочие решили уничтожить детскую площадку, расположенную в соседнем дворе с зоной, где проходит стройка.

Жители города Калтан в Сети пожаловались на грузовой транспорт, который уничтожил детскую площадку во дворе дома №27 по улице Комсомольской. По словам местной жительницы, крупногабаритная техника зачастила на участок из-за того, что по соседству ведется строительство парка.

Но какие потери несет наш двор, изуродовали всю преддворовую территорию. Укатали в грязи всю детскую площадку. Устроили ввоз строительных материалов через дренажные канавы. Испоганили весь двор, – сокрушилась она в публикации.

Судя по кадрам, в результате заездов авто бордюры на площадке не выдержали напора и сломались. Кроме того, изуродована оказалась и трава в детской зоне.

Фото: ВКонтакте / "Подслушано Осинники и Калтан"

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