Технический нокаут: Конор Макгрегор сломал ногу в бою на UFC 264

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Известный боец смешанного стиля из Ирландии Конор Макгрегор проиграл реванш с американцем Дастином Порье. Бой был остановлен из-за перелома.

Сегодня в Лас-Вегасе состоялся очередной номерной турнир UFC 264. Главным боем вечера стало противостояние Дастина Порье и Конора Макгрегора. Их встреча в октагоне стала уже третьей и должна была поставить точку в трилогии, однако исход поединка оказался неожиданным и неоднозначным.


Под конец первого раунда бой перешел в партер, где доминировал Порье, нанося удары в голову соперника. За несколько секунд до сирены Макгрегору удалось подняться в стойку, однако после неудачного подворота опорной ноги боец упал на настил. От добивания ирландца спасло завершение раунда.


В перерыве выяснилось, что подвернув левую ногу, Макгрегор сломал себе голеностоп, из-за чего не смог продолжать бой. В результате рефери объявил победу Дастина Порье техническим нокаутом.

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