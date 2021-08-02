Течение унесло лодочника от внука во время сплава по Томи в Кузбассе

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В Кемеровской области пенсионер в компании своего внука отправился в путешествие на резиновой лодке по главной водной артерии региона, но течение Томи разделило двух родственников.

Как оказалось двое родственников в Кузбассе отправились в сплав по Томи. До начала водного приключения мужчины выехали на электричке в сторону Хакасии до 140 километров. После прибытия на место они по воде начали плыть на двух резиновых лодках вниз по течению.


Однако в районе между Лужбой и Борисовкой внук потерял деда из поля зрения и приступил к поиску пропавшего компаньона до темноты самостоятельно, но труды не принесли результатов. Тогда житель региона обратился за помощью к профессионалам.

Спасатели выехали на место происшествия, пострадавшего обнаружили только на следующие сутки, пояснили в Агентстве по защите населения и территории Кузбасса.

Со слов потерпевшего, лодку подхватило течение, которое резво понесло ее по воде. Тогда мужчина испугался продолжать сплав и причалил к берегу, где организовал ночлег.

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