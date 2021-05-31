"Театральный июль": театр драмы Кузбасса представит целый ряд спектаклей в середине лета

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Театр драмы Кузбасса продлевает сезон до середины июля и готовит сразу три события!

2 и 3 июля состоится премьера спектакля «Между делом». Автор и режиссер-постановщик – Евгений Гришковец. Это уже вторая его совместная работа с Театром драмы Кузбасса. В основе сюжета — история попытки современного писателя Леонида Весневича совершить благородный поступок, спасти 22-летнюю художницу Зинаиду Сереброву и открыть дорогу ее таланту. «Между делом» — почти документальная драма, у героев которой есть реальные прототипы.


9 июля зрители смогут увидеть результат работы уникального проекта. Заслуженный артист России Юрий Тимофеевич Темирбаев совместно с не профессиональными артистами, а директорами школ и представителями сферы образования представит спектакль «Дни победы» по одноименной пьесе Ксении Степанычевой.


13, 14 и 15 июля в Театре драмы Кузбасса пройдут гастроли Московского театра Олега Табакова в рамках федеральной программы «Большие гастроли». 13 и 14 июля в Звездном зале состоится спектакль «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. 15 июля на Большой сцене – спектакль «Кукла для невесты» по пьесе Александра Коровкина.


Билеты уже в продаже.

Фото: Кемеровский областной театр драмы
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