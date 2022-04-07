Театр для детей и молодежи приглашает на апрельские спектакли в Кемерове

АПРЕЛЬ



09 (сб) 12:00 СонЛандия (по снам и фантазиям детей) 3+

09 (сб) 15:00 Экскурсия Куда не ступала нога зрителя 12+

09 (сб) 17:00 С вечера до полудня (В.Розов)16+



10 (вс) 12:00 Маленькие дикари (Э.Сетон-Томпсон) 6+

10 (вс) 17:00 Папа (по реальным историям о наших Папах) 12+

13 (ср) 19:30 Проект "Поэт.Современное" (поэтический спектакль – концерт) в баре "На дне (Притомская набережная, 15А) 18+

14 (чт) 19:00 Между небом и землёй (А.Слаповский) 16+ (театр-студия "Раек")

15 (пт) 18:30 ПРЕМЬЕРА Фотография, на которой меня нет (В.Астафьев) 12+

16 (сб) 17:00 Роналду сюда не приедет (истории одного маленького города) 14+

17 (вс) 17:30 Белые ночи (Ф.М.Достоевский) 14+



20 (ср) 19:00 Про Любовь и Нелюбовь (литературная мистификация) 14+

22 (пт) 18:30 Ночь ошибок (Оливер Голдсмит) 12+

23 (сб) 17:00 Фотоаппараты (П.Гладилин) 14+

24 (вс) 11:00 Что случилось с крокодилом (М.Москвина) 3+

24 (вс) 17:00 ПРЕМЬЕРА С любимыми не расставайтесь (А. Володин) 16+

27 (ср) 18:30 Портрет Дориана Грея (О.Уайльд)14+

28 (чт) 18:30 Белые ночи (Ф.М.Достоевский)14+

29 (пт) 18:30 ПРЕМЬЕРА Горка (А.Житковский)16+

30 (сб) 17:00 Гардения (Э.Хованец)



МАЙ



01 (вс) 11:00 Сказ о Иване-царевиче (спектакль по мотивам русских народных сказок) 5+

01 (вс) 17:00 Обыкновенная история (И.А.Гончаров) 12+

КАССА ТЕАТРА 36 79 68 (10.00-18.30, без перерывов и выходных)