Театр для детей и молодежи представил кемеровчанам афишу с новыми спектаклями

Афиша театра Молодежи на май
- 30 апреля (сб) 17:00 Гардения (Э.Хованец) 16+
МАЙ
- 01 (вс) 11:00 Сказ об Иване-царевиче (по русским народным сказкам) 6+
- 01 (вс) 17:00 Руфь. Сентиментальная история, случившаяся на окраине Империи
- (Е.Козловский) 16+
- 02 (пн) 11:00 СонЛандия (по снам и фантазиям детей) 3+
- 02 (пн) 17:00 Про Любовь и Нелюбовь (литературная мистификация)14+
- 06 (пт) 12:00 ко Дню Победы Можно попросить Нину? (Кир Булычёв)14+
- 07 (сб) 11:00 Тимур и его команда (А.Гайдар) 6+
- 07 (сб) 16:00 ко Дню Победы Можно попросить Нину? (Кир Булычёв)14+
- 10 (вт) 17:00 ПРЕМЬЕРА С любимыми не расставайтесь (А. Володин) 16 +
- 13 (пт) 18:30 Папа (по реальным историям о наших Папах)14+
- 14 (сб) 17:00 Продавец дождя (Ричард Нэш) 14+
- 15 (вс) 12:00 Что случилось с крокодилом (М.Москвина) 3+
- 15 (вс) 17:00 С вечера до полудня (В.Розов)16+
- 18 (ср) 18:30 Портрет Дориана Грея (О.Уайльд)14+
- 20 (пт) 19:00 Двинская земля (Б.Шергин) 12+ театр-студия «Раёк»
- 22 (вс) 11:00 СонЛандия (по снам и фантазиям детей) 3+
- 22 (вс) 17:00 ПРЕМЬЕРА Горка (А.Житковский)16+
- 25 (ср) Проект Поэт.Современное (в лофт-баре «Тепло», пр.Кузнец
- 26 (чт) 18:30 Про Любовь и Нелюбовь (литературная мистификация)14+
- 27 (пт) 18:30 ÉLECTRE/ЭЛЕКТРА (Жан Жироду)16+
- 28 (сб) 12:00 Золушка (Ш.Перро) 5+
- 28 (сб) 17:00 ПРЕМЬЕРА Фотография, на которой меня нет (В.Астафьев)14+
- 30 (пн) 11 Тимур и его команда (А.Гайдар) 6+
- 31 (вт) 12:00 Тимур и его команда (А.Гайдар) 6+
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