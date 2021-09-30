Театр для детей и молодежи Кемерова представил афишу на октябрь

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Кемеровский Театр для детей и молодежи рассказал о спектаклях, которые пройдут в октябре. Во второй половине месяца также начнутся гастроли Северского театра для детей и юношества.

ОКТЯБРЬ

01 (пт) 18.30 Про Любовь и Нелюбовь (литературная мистификация) 18+

02 (сб) 17.00 Ночь ошибок (Оливер Голдсмит) 12+

09 (сб) 18.00 ПРЕМЬЕРА Горка (А.Житковский) 16+

10 (вс) 17.00 С вечера до полудня (В.Розов) 16+

08 (пт), 13 (ср) 18.00 ПРЕМЬЕРА Четвёртая группа иммерсивный спектакль/проект «Театр другого пространства» (отправление от Театра для детей и молодёжи/Арочная, 37) 14+

14 (чт) 18:30 Руфь или Сентиментальная история, случившаяся на окраине Империи (Е.Козловский)16+

15 (пт) 19.00 Фотоаппараты (Пётр Гладилин) 14+ (в рамках «КУЗБАСС-FEST-2021: ТЕАТР ЗДЕСЬ!»)

16 (сб) 18.00 Портрет Дориана Грея (О.Уайльд) 14+

17 (вс) 12.00 Что случилось с крокодилом (М. Москвина) 3+

18 (пн) 18.30 ПРЕМЬЕРА Горка (А.Житковский) 16+ (в рамках «КУЗБАСС-FEST-2021: ТЕАТР ЗДЕСЬ!»)


Гастроли Северского театра для детей и юношества


21 (чт) 18.30 Утиная охота (А.Вампилов) 16+

22 (пт) 18.00 За пределы джунглей (по пьесе Ильи Члаки "Болотная история") 16+

23 (сб) 15.00 Дочь Золотого змея (М. Супонин) 6+

24 (вс) 11.00 Таинственный гиппопотам (Владимир Лившиц, Ирина Кичанова) 0+

24 (вс) 15.00 Таинственный гиппопотам (Владимир Лившиц, Ирина Кичанова) 0+

26 (вт) 19.00 Пьяные (И. Вырыпаев) 18+ ресторан «Жара» (п-т Кузнецкий, 33а)

27 (ср) 12.00 Кольцо и Роза (У.Теккерей) 6+

27 (ср) 18.30 Про Любовь и Нелюбовь (литературная мистификация) 18+

28 (чт) 18.30 ÉLECTRE/ЭЛЕКТРА (Жан Жироду) 16+

29 (пт) 12.00 ПРЕМЬЕРА Тимур и его команда (А.Гайдар) 6+

29 (пт) 18.30 Группа «Затмение» Песни разных лет 12+

30 (сб) 13.00 ПРЕМЬЕРА Тимур и его команда (А.Гайдар) 6+

30 (сб) 17.00 Гардения (Э.Хованец) 16+

31 (вс) 12.00 СонЛандия (по снам и фантазиям детей) 3+

31 (вс) 17.00 ПАПА (по реальным историям о наших Папах) 12+


КАССА ТЕАТРА 36-79-68 (10.00-18.30, без перерывов и выходных)


Да!
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