Театр для детей и молодежи Кемерова представил афишу на май

МАЙ
02 воскресенье 10.00 Маленькие дикари (Э.Сетон-Томпсон) 6+
02 воскресенье 12.00 Мальчик – звезда (Оскар Уайльд) 5+
02 воскресенье 17.00 Обыкновенная история (И.А. Гончаров) 14+
03 понедельник 10.00 12.00 ПРЕМЬЕРА Сказ об Иване-царевиче (по мотивам русских народных сказок) 5+
03 понедельник 17.00 Ночь ошибок (Оливер Голдсмит) 12+
08 суббота 17.00 Можно попросит Нину? (Кир Булычев) 12+
10 понедельник 10.00, 12.00 СонЛандия (по снам и фантазиям детей, пришедших на спектакль) 3+
10 понедельник 17.00 ПРЕМЬЕРА Гардения (Э. Хованец) 14+
15 суббота 17.00 Папа (по реальным историям о наших Папах)12+
16 воскресенье 12.00 Что случилось с крокодилом (М. Москвина) 3+
16 воскресенье 17.00 Портрет Дориана Грея (О.Уайльд) 14+
20 четверг 19.00 ПРЕМЬЕРА Поэт.Пастернак (поэтический спектакль – концерт, проект «Поэт») спектакль проходит в лофт-баре «Тепло» (пр. Кузнецкий, 55) 18+
21 пятница 18.00 ПРЕМЬЕРА Четвёртая группа (А. Кондрина) иммерсивный спектакль/проект «Театр другого пространства» (отправление от Театра для детей и молодёжи/Арочная, 37) 14+ к 300-летию Кузбасса и 100-летию АИК «Кузбасс»
22 суббота 17.00 ÉLECTRE/ЭЛЕКТРА (Жан Жироду) 16+
23 воскресенье 10.00, 12.00 Маленькие дикари (Э.Сетон-Томпсон) 6+
23 воскресенье 17.00 Про Любовь и Нелюбовь (литературная мистификация) 18+
25 вторник 19.00 Пьяные (И. Вырыпаев) проект «Театр другого пространства» спектакль проходит в ресторане «Жара» (пр. Кузнецкий, 33а) 18+
26 среда 18.30 С вечера до полудня (В.Розов) 14+
27 четверг 18.30 Портрет Дориана Грея (О.Уайльд) 14+
28 пятница 18.30 Премьера Рождество в доме Купьелло (Э. де Филиппо) 12+
29 суббота 11.00 Три толстяка, или Кукла наследника Тутти (Ю. Олеша) +5
29 суббота 17.00 ПРЕМЬЕРА Роналду сюда не приедет (история одного маленького городка) 16+
ИЮНЬ
01 вторник 12.00 Мальчик – звезда (Оскар Уайльд) 5+ ко Дню защиты детей
Касса театра 36-79-68 (10.00-18.30, без перерывов и выходных).
Сайт театра http://www.kemteatr.ru/
Билеты театра онлайн https://kemerovo.ticketland.ru/teatry/teatr-dlya-detey-i-molodyozhi/
Билеты театра онлайн https://kemerovo.kassy.ru/venue/teatr-dlya-detejj-i-molodyozhi-56/
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