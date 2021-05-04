Театр для детей и молодежи Кемерова представил афишу на май

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Появилась информация о спектаклях, которые пройдут в кемеровском Театре для детей и молодежи в мае и в первый день лета.

МАЙ

02 воскресенье 10.00 Маленькие дикари (Э.Сетон-Томпсон) 6+

02 воскресенье 12.00 Мальчик – звезда (Оскар Уайльд) 5+

02 воскресенье 17.00 Обыкновенная история (И.А. Гончаров) 14+

03 понедельник 10.00 12.00 ПРЕМЬЕРА Сказ об Иване-царевиче (по мотивам русских народных сказок) 5+

03 понедельник 17.00 Ночь ошибок (Оливер Голдсмит) 12+

08 суббота 17.00 Можно попросит Нину? (Кир Булычев) 12+

10 понедельник 10.00, 12.00 СонЛандия (по снам и фантазиям детей, пришедших на спектакль) 3+

10 понедельник 17.00 ПРЕМЬЕРА Гардения (Э. Хованец) 14+

15 суббота 17.00 Папа (по реальным историям о наших Папах)12+

16 воскресенье 12.00 Что случилось с крокодилом (М. Москвина) 3+

16 воскресенье 17.00 Портрет Дориана Грея (О.Уайльд) 14+

20 четверг 19.00 ПРЕМЬЕРА Поэт.Пастернак (поэтический спектакль – концерт, проект «Поэт») спектакль проходит в лофт-баре «Тепло» (пр. Кузнецкий, 55) 18+

21 пятница 18.00 ПРЕМЬЕРА Четвёртая группа (А. Кондрина) иммерсивный спектакль/проект «Театр другого пространства» (отправление от Театра для детей и молодёжи/Арочная, 37) 14+ к 300-летию Кузбасса и 100-летию АИК «Кузбасс»

22 суббота 17.00 ÉLECTRE/ЭЛЕКТРА (Жан Жироду) 16+

23 воскресенье 10.00, 12.00 Маленькие дикари (Э.Сетон-Томпсон) 6+

23 воскресенье 17.00 Про Любовь и Нелюбовь (литературная мистификация) 18+

25 вторник 19.00 Пьяные (И. Вырыпаев) проект «Театр другого пространства» спектакль проходит в ресторане «Жара» (пр. Кузнецкий, 33а) 18+

26 среда 18.30 С вечера до полудня (В.Розов) 14+

27 четверг 18.30 Портрет Дориана Грея (О.Уайльд) 14+

28 пятница 18.30 Премьера Рождество в доме Купьелло (Э. де Филиппо) 12+

29 суббота 11.00 Три толстяка, или Кукла наследника Тутти (Ю. Олеша) +5

29 суббота 17.00 ПРЕМЬЕРА Роналду сюда не приедет (история одного маленького городка) 16+


ИЮНЬ

01 вторник 12.00 Мальчик – звезда (Оскар Уайльд) 5+ ко Дню защиты детей


Касса театра 36-79-68 (10.00-18.30, без перерывов и выходных).
Сайт театра http://www.kemteatr.ru/
Билеты театра онлайн https://kemerovo.ticketland.ru/teatry/teatr-dlya-detey-i-molodyozhi/
Билеты театра онлайн https://kemerovo.kassy.ru/venue/teatr-dlya-detejj-i-molodyozhi-56/
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