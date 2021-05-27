Театр для детей и молодежи Кемерова представил афишу на июнь

01 вторник 12.00 Что случилось с крокодилом (М. Москвина) 3+ ко Дню защиты детей
04 пятница 17.00 Портрет Дориана Грея (О.Уайльд) 14+
07 понедельник 11.00, 13.00 ПРЕМЬЕРА Сказ о Иване-царевиче (спектакль по мотивам русских народных сказок) 5+
08 вторник 12.00 Мальчик – звезда (О. Уайльд) 5+
11 пятница 18.00 ПРЕМЬЕРА Четвертая группа (А. Кондрина) иммерсивный спектакль/проект "Театр другого пространства" (отправление от Театра для детей и молодежи/Арочная, 37) 14+ к 300-летию Кузбасса и 100-летию АИК "Кузбасс"
12 суббота 10.00, 12.00 Маленькие дикари (Э.Сетон-Томпсон) 6+
15 вторник 18.30 ПРЕМЬЕРА Поэт.Пастернак (поэтический спектакль – концерт). Спектакль проходит в лофт-баре "Тепло" (пр. Кузнецкий, 55) 18+
19 суббота 17.00 Папа (по реальным историям о наших Папах)12+
23 среда 18.00 ПРЕМЬЕРА Четвертая группа (А. Кондрина) иммерсивный спектакль/проект "Театр другого пространства" (отправление от Театра для детей и молодежи/Арочная, 37) 14+ к 300-летию Кузбасса и 100-летию АИК "Кузбасс"
24 четверг 18.30 Портрет Дориана Грея (О.Уайльд) 14+
29 вторник 18.30 Про Любовь и Нелюбовь (литературная мистификация) 18+
КАССА ТЕАТРА 36 79 68 (10.00-18.30, без перерывов и выходных)
Сайт театра http://www.kemteatr.ru/
Билеты театра онлайн https://kemerovo.ticketland.ru/teatry/teatr-dlya-detey-i-molodyozhi/
Билеты театра онлайн https://kemerovo.kassy.ru/venue/teatr-dlya-detejj-i-molodyozhi-56/
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