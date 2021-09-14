Театр для детей и молодежи Кемерова представил афишу

СЕНТЯБРЬ
04 (сб) 17.00 ПРЕМЬЕРА Горка (А.Житковский) 16+
05 (вс) 11.00 Маленькие дикари (Э.Сетон-Томпсон) 6+
05 (вс) 17.00 ПРЕМЬЕРА Горка (А.Житковский) 16+
11 (сб) 11.00 СонЛандия (по снам и фантазиям детей, пришедших на спектакль) 3+
11 (сб) 17.00 Про Любовь и Нелюбовь (литературная мистификация) 18+
12 (вс) 12.00 Что случилось с крокодилом (М. Москвина) 3+
12 (вс) 17.00 С вечера до полудня (В. Розов) 16+
14 (вт) 18.30 Обыкновенная история (И.А. Гончаров) 12+
15 (ср) 19.00 Поэт Пастернак (поэтический спектакль – концерт) бар «Тепло» (пр. Кузнецкий, 55) 18+
21 (вт) 18.00 ПРЕМЬЕРА Четвертая группа иммерсивный спектакль/проект «Театр другого пространства» (отправление от Театра для детей и молодёжи/Арочная, 37) 14+
22 (ср) 19.00 Сальери и Сальери (А.С. Пушкин) 16+
24 (пт) 18.30 ПРЕМЬЕРА Роналду сюда не приедет (история одного маленького городка) 16+
25 (сб) 17.00 Можно попросить Нину? (Кир Булычёв) 12+
26 (вс) 11.00 ПРЕМЬЕРА Сказ о Иване-царевиче (по мотивам русских народных сказок) 5+
26 (вс) 17.00 Папа (по реальным историям о наших Папах) 12+
28 (вт) 19.00 Пьяные (И. Вырыпаев) 18+ ресторан «Жара» (п-т Кузнецкий, 33а)
30 (чт) 18.30 Белые ночи (Ф.М. Достоевский) 16+
ОКТЯБРЬ
01 (пт) 18.30 Про Любовь и Нелюбовь (литературная мистификация) 18+
02 (сб) 17.00 Ночь ошибок (Оливер Голдсмит) 12+
03 (вс) 12.00 Что случилось с крокодилом (М. Москвина) 3+
03 (вс) 17.00 Портрет Дориана Грея (О.Уайльд) 14+
КАССА ТЕАТРА 36 79 68 (10:00-18:30, без перерывов и выходных)
Сайт театра http://www.kemteatr.ru/
Билеты театра онлайн https://kemerovo.ticketland.ru/teatry/teatr-dlya-detey-i-molodyozhi/
Билеты театра онлайн https://kemerovo.kassy.ru/venue/teatr-dlya-detejj-i-molodyozhi-56/
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