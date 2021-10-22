Таймеры обратного отсчета отключатся на нескольких светофорах в Кемерове

Сообщается, что до конца октября к интеллектуальной транспортной системе (ИТС) подключат светофор в районе дома № 25 на проспекте Молодежном. При этом таймер обратного отсчета будет отключен, чтобы не вводить участников дорожного движения в заблуждение.

‒ Табло обратного отсчета уже отключено на транспортных светофорах на участках ул. Тухачевского (от пр. Ленина до ул. Терешковой), ул. Терешковой (от пр. Октябрьского до ул. 62-й проезд), на пр. Молодежном, пр. Кузнецком, пр. Ленина, пр. Химиков и на других участках улично-дорожной сети города, ‒ сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.

Ожидается, что ИТС будет способствовать оптимизации движения транспорта, снижению длительности дорожных заторов и сократит количество мест концентрации ДТП. В Кемерове к системе планируется подключить 38 светофорных объектов.

Напомним, что ИТС позволяет регулировать время работы светофора в зависимости от дорожного трафика. На ее внедрение направлены миллионы рублей.