Татуировщик из Кемерова зарегистрировал мировой рекорд

0
Фото:  

Тату-мастер из кузбасской столицы попал в список рекордсменов после благотворительного перформанса.

В начале января 2022 года татуировщик из Кемерова Михаил Смирнов объявил, что собирается установить рекорд по количеству набитых татуировок за 24 часа. Он организовал благотворительный перфоманс, в ходе которого сделал сотню татуировок по готовым эскизам. Средний размер татуировки составил 4х4 сантиметра. При этом работа была проделана всего за 13,5 часов: на один рисунок у мастера уходило около пяти минут. Все вырученные с акции деньги были направлены на лечение ребенка с диагностированным ДЦП.


Рекорд кузбассовца был зарегистрирован международной независимой организацией INTERRECORD, которая фиксирует мировые и национальные рекорды.

– Самое быстрое время для нанесения 100 татуировок составило 13 часов 35 минут, достигнуто Михаилом Смирновым (Россия). Кемерово, Россия 15 января 2022 года, – сообщили представители организации.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что тату-мастер из Кемерова анонсировал установление мирового рекорда по скорости нанесения татуировок.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/33669

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined