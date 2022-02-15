Татуировщик из Кемерова зарегистрировал мировой рекорд

В начале января 2022 года татуировщик из Кемерова Михаил Смирнов объявил, что собирается установить рекорд по количеству набитых татуировок за 24 часа. Он организовал благотворительный перфоманс, в ходе которого сделал сотню татуировок по готовым эскизам. Средний размер татуировки составил 4х4 сантиметра. При этом работа была проделана всего за 13,5 часов: на один рисунок у мастера уходило около пяти минут. Все вырученные с акции деньги были направлены на лечение ребенка с диагностированным ДЦП.

Рекорд кузбассовца был зарегистрирован международной независимой организацией INTERRECORD, которая фиксирует мировые и национальные рекорды.

– Самое быстрое время для нанесения 100 татуировок составило 13 часов 35 минут, достигнуто Михаилом Смирновым (Россия). Кемерово, Россия 15 января 2022 года, – сообщили представители организации.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что тату-мастер из Кемерова анонсировал установление мирового рекорда по скорости нанесения татуировок.