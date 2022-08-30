Тараканы заполонили кемеровский рынок

В одном из местных сообществ "ВКонтакте" появились кадры, на которых видно, что по торговым прилавкам одного из кемеровских рынков бегают тараканы.
– Центральный Крытый рынок, Кемерово Коломейцева, 10, – уточнила девушка.
При этом в комментариях многих интернет-пользователей не смутил факт того, что членистоногие обитают в торговых павильонах. Так, по мнению горожанки, вредители живут везде, где есть продукты, но только не всегда их можно заметить.
Видео: ВКонтакте / "Типичный Кузбасс"
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