Тараканы заполонили кемеровский рынок

В одном из местных сообществ "ВКонтакте" появились кадры, на которых видно, что по торговым прилавкам одного из кемеровских рынков бегают тараканы.

– Центральный Крытый рынок, Кемерово Коломейцева, 10, – уточнила девушка.

При этом в комментариях многих интернет-пользователей не смутил факт того, что членистоногие обитают в торговых павильонах. Так, по мнению горожанки, вредители живут везде, где есть продукты, но только не всегда их можно заметить.