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"Тараканы и грибок": детское отделение больницы привело в ужас жительницу Кузбасса

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Состояние медучреждения возмутило жительницу одного из городов Кемеровской области.

Прокопчанка рассказала, что находится с ребенком на лечении в детском инфекционном отделении городской больницы. При этом, по словам горожанки, состояние палаты ‒ неудовлетворительное. Женщина пожаловалась на насекомых и "грибок" на стенах.

‒ ...во первых здесь тараканы, во вторых стены с каким то грибком в третьих по крайней мере лето, не на улицу не пускают просто с ОРВИ, не проветривают палаты, еда тут вообще одно название! <...> ужас! (стиль сохранен ‒ прим. ред.) ‒ посетовала прокопчанка в одной из групп "ВКонтакте".

На обращение отреагировали представители кузбасского Минздрава. Они рассказали, что, по информации Прокопьевской городской больницы, с июля 2021 года в детском инфекционном отделении идет ремонт. Кроме того, специалисты заявили, что дезинсекция в медучреждении проводится регулярно.

‒ В инфекционном отделении ежемесячно, в период с 11 по 15 число, проводится плановая дезинсекция, ‒ гласит официальный ответ министерства.

В ответ прокопчане отметили, что и сами сталкивались с ненадлежащими условиями в данном отделении и призвали власти обратить внимание на данную ситуацию.

Фото: ВКонтакте / Новости Прокопьевск Киселевск

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