Тараканы атаковали жителей многоквартирного дома в Ленинске-Кузнецком

Жители многоквартирного дома на улице Зварыгина, 15, в Сети пожаловались на невыносимое соседство с тараканами, которые за последние два года буквально заполонили квартиры местных граждан. По словам автора сообщения, усатые "гости" проникают в жилища из подвального помещения.

При этом в комментариях под постом и другие кузбассовцы рассказали об аналогичной проблеме. Так, ленинск-кузнечанка из строения на бульваре Химиков 9/1 отметила, что мирится с насекомыми уже 10 лет. При этом специалисты пробовали травить живность в здании, однако от отравы "они все идут по квартирам" да так, что ночью людям страшно вставать, заключила она.