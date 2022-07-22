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Тараканы атаковали жителей многоквартирного дома в Ленинске-Кузнецком

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Полчище тараканов захватило квартиры жителей многоквартирного дома в Ленинске-Кузнецком, что сделало жизнь людей невыносимой.

Жители многоквартирного дома на улице Зварыгина, 15, в Сети пожаловались на невыносимое соседство с тараканами, которые за последние два года буквально заполонили квартиры местных граждан. По словам автора сообщения, усатые "гости" проникают в жилища из подвального помещения.


При этом в комментариях под постом и другие кузбассовцы рассказали об аналогичной проблеме. Так, ленинск-кузнечанка из строения на бульваре Химиков 9/1 отметила, что мирится с насекомыми уже 10 лет. При этом специалисты пробовали травить живность в здании, однако от отравы "они все идут по квартирам" да так, что ночью людям страшно вставать, заключила она.

ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

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