Таракан вывалился из булки хлеба от кузбасского производителя

Жительница Кузбасса опубликовала в региональном паблике фотографию, на которой запечатлен дополнительный "ингредиент" в черном хлебе. По словам женщины, продукт местного изготовления был куплен в магазине . При этом она обнаружила инородный объект уже после того, как приступила к его нарезке.

Комментаторы отметили, что крупные производители хлеба в Кемеровской области уже давно сдали свои позиции и не следят за качеством своей продукции и условиями, в которых она изготавливается. Некоторые предпочли подшутить над ситуацией и заявили, что из буханки вывалился усатый "пекарь".

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасский ресторан довел посетителей до слез своей едой с тараканами.