Таракан вывалился из булки хлеба от кузбасского производителя

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Жительница Кузбасса пожаловалась на купленную в местном магазине буханку хлеба. По словам женщины, в подарок к шел шел таракан, который вывалился из внутренностей изделия.

Жительница Кузбасса опубликовала в региональном паблике фотографию, на которой запечатлен дополнительный "ингредиент" в черном хлебе. По словам женщины, продукт местного изготовления был куплен в магазине . При этом она обнаружила инородный объект уже после того, как приступила к его нарезке.


Комментаторы отметили, что крупные производители хлеба в Кемеровской области уже давно сдали свои позиции и не следят за качеством своей продукции и условиями, в которых она изготавливается. Некоторые предпочли подшутить над ситуацией и заявили, что из буханки вывалился усатый "пекарь".


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасский ресторан довел посетителей до слез своей едой с тараканами.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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