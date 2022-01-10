Таракан проник в столовую кузбасской школы

Соответствующая жалоба появилась на просторах Сети. По словам автора сообщения, представитель членистоногих был замечен в столовой школы №8 в Анжеро-Судженске.
Судя по опубликованной в Instagram-сообществе фотографии, крупный коричневый таракан расположился на витрине рядом со сладостями.
При этом в комментариях аудитория раскритиковала землячку за создание паники. Комментаторы выразили мнение, что насекомые могут присутствовать во всех помещениях, где хранятся продукты питания.
Фото: Instagram / "Инцидент Кузбасс"
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