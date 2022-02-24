Кемеровчанин опубликовал видеоролик с ресторана китайской кухни.
На кадрах видно, как таракан ползает по одному из столов заведения. Рядом находятся приборы и заказанное гостем блюдо.
– Новое фирменное блюдо от шефа: "таракан по-пекински", – написал местный житель.
Подписчики оставили несколько комментариев по этому случаю.
– "Надо было вилкой ловить быстрее", "Деликатес сам пришел", – пошутили пользователи.
Напомним, недавно владельцы кемеровской лавки с шаурмой вынужденно закрыли предприятие из-за антисанитарии.
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