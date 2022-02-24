Кемеровчанин опубликовал видеоролик с ресторана китайской кухни.

На кадрах видно, как таракан ползает по одному из столов заведения. Рядом находятся приборы и заказанное гостем блюдо.

– Новое фирменное блюдо от шефа: "таракан по-пекински", – написал местный житель.

Подписчики оставили несколько комментариев по этому случаю.

– "Надо было вилкой ловить быстрее", "Деликатес сам пришел", – пошутили пользователи.

Напомним, недавно владельцы кемеровской лавки с шаурмой вынужденно закрыли предприятие из-за антисанитарии.