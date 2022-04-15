Событие состоится в понедельник, 2 мая, в 15:00

"Танцуй, Сибирь!"

Более 700 талантливых танцоров Сибирского федерального округа выйдут на сцену в столице Кузбасса, чтобы подарить зрителям яркие эмоции от соприкосновения с волшебным миром танца.

Сегодня трудно представить Кузбасс без праздника танца - Межрегионального конкурса хореографических коллективов "Танцуй, Сибирь!", знаменитого своей богатой историей и долголетием. За годы своего существования конкурс стал заслуженно популярным и любимым у жителей Кузбасса.

В 2022 году участие в конкурсе принимали и взрослые, и детские (от 14 лет) самодеятельные ансамбли по шести номинациям хореографического искусства: эстрадный танец, народно-сценический танец, классический танец, современная хореография, бальный танец и стилизованный танец.

Конкурс хореографического искусства с каждым годом становится всё более масштабным по количеству участников, профессиональному уровню мастерства и разнообразию репертуара. Это яркое красочное зрелище, где достойное место занимают самые смелые эксперименты и интересные балетмейстерские постановки, многоцветье сценических костюмов и мастерство танцоров.

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