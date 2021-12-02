Танцевальный вечер с духовым оркестром пройдет в филармонии Кузбасса

Какой же праздник без танцев? По доброй традиции мы приглашаем вас на праздничный танцевальный вечер с Губернаторским духовым оркестром! Любимые музыкальные композиции в карнавальном блеске инструментов. "Маска, я тебя знаю", хотя это не важно: приглашайте друг друга кружиться в праздничных па, пока часы бьют исполнение желаний. Пусть праздник не заканчивается!
Исполнители:
Губернаторский духовой оркестр
Художественный руководитель и главный дирижер Анатолий Кашеваров
Солисты: Татьяна Саломатова, Олег Маликов, в роли Деда Мороза Евгений Плотницкий.
6+
Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/
Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.
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