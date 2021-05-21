Танцевальные ансамбли представят свои номера в юбилейном конкурсе хореографии на сцене кузбасской филармонии

В юбилейном, пятидесятом по счету конкурсе, принимают участие и взрослые, и детские самодеятельные ансамбли по шести номинациям хореографического искусства: эстрадный танец, народный танец, классический танец, современная хореография, бальный танец и малые формы хореографического искусства. В рамках конкурса коллективов проходит конкурс балетмейстерских работ, где каждый участник представляет один авторский номер, посвященный главному событию года – 300-летию Кузбасса.

В финал выйдут лучшие из лучших – победители отборочных туров. Их самые яркие концертные номера можно будет увидеть 1 июня в Государственной филармонии Кузбасса на гала-концерте 50-го регионального конкурса хореографических коллективов "Танцуй, Кузбасс!". Начало программы 1 июня в 15:00. Возрастное ограничение 0+.

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*(Скидку предоставляет Государственная филармония Кузбасса им. Б.Т. Штоколова).