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"Танк"-внедорожник на улице в Кемерове удивил горожан

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Жителей кузбасской столицы возмутила ситуация с одним из местных автомобилистов, что перевозил крупногабаритный груз без особых указательных знаков.

Внедорожник с "пушкой" кемеровчане заметили на Кузнецком проспекте около железнодорожного вокзала. При этом такая картина возмутила местных граждан, поскольку они сочли подобную транспортировку нарушением ПДД, так как авто вез достаточно габаритный груз без специальных знаков.

– Такой вот необычный танк в Кемерове, – передает редакция VSE42.Ru слова своего читателя.

Корреспондент AVOKADO решил узнать к представителей городской ГИБДД о законности подобных действий. Со слов собеседницы, согласно правилам машина с грузом не должна превышать 20 метров в длину и 4 метра в ширину, а также 2.55 метра в высоту. Таким образом, все то, что больше обозначенных параметров, не габаритный груз.

– Здесь явно в длину не превышает, но и визуально нельзя измерить высоту, – уточнили в ведомстве.

Можно сделать вывод, автолюбитель никаких правил при перевозке груза не нарушил, но зато своим "боевым" видом притянул взгляды окружающих.

Фото: VSE42.Ru

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