Как сообщил градоначальник в четверг, 13 мая, Танк Т-34, ранее принимавший участие в торжественном марше Победы на площади Советов в 76 годовщину Дня Победы (9 мая), вернулся на постамент около кадетского училища в Кемерове. Соответствующей информацией Илья Середюк поделился в своем Instagram.

Напомним, что ранее стало известно, что кемеровские власти начали убирать гаубицы и танки с постаментов города. Тогда же выяснилось, что технику убирают с привычных мест для ее подготовки к участию в торжественном марше.

Кроме того, в день празднования 76-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы публиковали фоторепортаж с места проведения шествия боевой техники в Кемерове. А позже на нашем сайте появились снимки салюта, завершившего знаменательный день в областной столице Кузбасса.