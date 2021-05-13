Танк вернулся на постамент рядом с кемеровской "кадеткой"

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Власти областной столицы Кузбасса привезли танк Т-34 к Президентскому кадетскому училищу. О возвращении боевой техники на прежнее место рассказал мэр города Илья Середюк.

Как сообщил градоначальник в четверг, 13 мая, Танк Т-34, ранее принимавший участие в торжественном марше Победы на площади Советов в 76 годовщину Дня Победы (9 мая), вернулся на постамент около кадетского училища в Кемерове. Соответствующей информацией Илья Середюк поделился в своем Instagram.


Напомним, что ранее стало известно, что кемеровские власти начали убирать гаубицы и танки с постаментов города. Тогда же выяснилось, что технику убирают с привычных мест для ее подготовки к участию в торжественном марше.


Кроме того, в день празднования 76-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы публиковали фоторепортаж с места проведения шествия боевой техники в Кемерове. А позже на нашем сайте появились снимки салюта, завершившего знаменательный день в областной столице Кузбасса.

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