Накануне в социальных сетях появилось видео, снятое в Новокузнецке. На кадрах видно, как из колодца рядом с жилыми домами идет густой черный дым. Как сообщает автор ролика, внутри колодца, в котором проживал бездомный, произошел пожар, а на одной из улиц случилась авария.

– Загорелся колодец теплосети. Там жил бомж. Пожарные, скорая, полиция, аварийная. Не известно был там кто. Плюс к этому прорвало трубу и очень сильно затопило территорию на Ноградской (стиль автора сохранен - прим. ред.), – подписал видео новокузнечанин.

Очевидцы в комментариях сообщили, что на месте работали спасатели, которые проверяли, не остался ли бездомный внутри колодца.

Информация о наличии жертв и обстоятельства инцидента уточняются.