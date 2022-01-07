"Там жил бомж": горящий колодец попал на видео в Новокузнецке

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Жители южной столицы Кузбасса засняли момент пожара в колодце теплосети.

Накануне в социальных сетях появилось видео, снятое в Новокузнецке. На кадрах видно, как из колодца рядом с жилыми домами идет густой черный дым. Как сообщает автор ролика, внутри колодца, в котором проживал бездомный, произошел пожар, а на одной из улиц случилась авария.

– Загорелся колодец теплосети. Там жил бомж. Пожарные, скорая, полиция, аварийная. Не известно был там кто. Плюс к этому прорвало трубу и очень сильно затопило территорию на Ноградской (стиль автора сохранен - прим. ред.), – подписал видео новокузнечанин.

Очевидцы в комментариях сообщили, что на месте работали спасатели, которые проверяли, не остался ли бездомный внутри колодца.


Информация о наличии жертв и обстоятельства инцидента уточняются.

Видео: Instagram / nvkzdtp

Да!
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