Талибы собрались возобновить отрубания конечностей и смертную казнь в Афганистане

Талибы зареклись возобновить практику телесных наказаний и смертной казни. Об этом сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на интервью с одним из основателей движения Нуруддином Тураби.

25 лет назад такая практика у талибов существовала: например, за воровство отрубали руку, а убийцам стреляли в голову родственники их жертв.

- Отрубание рук необходимо для обеспечения безопасности, — заявил Тураби.

Также основатель движения предупредил, что не стоит вмешиваться в их законы.