Событие состоится 30 ноября в 18:30

«Талант и вдохновение»

Сольный концерт Ольги Музыковой (сопрано) позволит вам оценить стилевое разнообразие и национальную оригинальность русской и зарубежной вокальной музыки XVIII–XX веков. Ольга не случайно стала лауреатом международного конкурса исполнителей русского романса «Романсиада». Ее творческое кредо – бережное, чуткое, трогательное отношение к исполняемым произведениям и желание петь сердцем, с таким искренним чувством, что романс написан «и про меня, и о вас». Вы услышите романсы М. И. Глинки, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, П. Булахова.

Зарубежная страница программы посвящена разножанровым жемчужинам вокальной музыки Австрии, Германии, Италии, Франции, Англии, США. Прозвучат арии из опер и мюзиклов, песни, духовные произведения, вокальные миниатюры В. А. Моцарта, Р. Шумана, Д. Пуччини, Ж. Массне, М. Равеля, Ф. Лоу, Л. Бернстайна, Э. Л. Уэббера, Э. Морриконе.

Исполнители: лауреаты международных конкурсов

Ольга Музыкова (сопрано)

Елизавета Ханнанова (фортепиано)

Елена Шевченко (орган)

Музыковед Анастасия Скулкова.

6+

Филармония Кузбасса: https://www.kemfil.ru/

Вход в учреждение осуществляется по QR-коду.

Обращаем внимание, что билеты можно приобрести по Пушкинской карте.