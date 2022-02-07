Таксист в Кузбассе обворовал пьяного пассажира на 155 тыс рублей

За помощью к стражам закона в Прокопьевске обратился 20-летний молодой человек. Он заверил, что стал жертвой неизвестного, который лишил его телефона и золотой цепи. Сумма ущерба составила 155 000 рублей.

В ходе расследования силовики узнали, что к исчезновению ценностей причастен 34-летний таксист.

– Полицейские установили, что он подвозил потерпевшего из ночного клуба домой и, воспользовавшись тем, что клиент находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, похитил его имущество, – прокомментировали в ГУ МВД Кузбасса.

Позже выяснилось, что ювелирное изделие злоумышленник продал в Омске, а краденый гаджет выбросил на одной из улиц Новокузнецка.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ "Грабеж". Согласно санкциям данной статьи, водитель может лишиться свободы на четыре года. Гаджет передан законному владельцу.