Таксист покинул место смертельного ДТП в Кузбассе с ценностями погибшей

51-летняя жительница Белова погибла из-за ДТП, в которое попала, пася коз. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса, заявление о происшествии они получили из приемного отделения местного медучреждения. Врачи сообщили, что к ним с травмами, которые характерны при ДТП, поступила женщина. Впоследствии горожанка скончалась от полученных увечий.

Разбираясь в обстоятельствах травмирования погибшей, полицейским удалось установить, что разыскал ее муж, обнаружив женщину в поле близ улицы Осенней. Супруг и доставил пострадавшую в больницу.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что наезд на горожанку совершил 38-летний водитель автомобиля «Рено Логан», оказывающий услуги такси, - уточнили в полиции.

Он же скрылся с места аварии, решив не сообщать об инциденте в полицию. Впоследствии таксиста задержали. В салоне его авто были обнаружены ювелирные изделия, которые некогда принадлежали погибшей. Предварительная версия гласит, что он мог снять их с женщины после того, как сбил ее.

По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Теперь таксисту грозит до 12 лет заключения в местах лишения свободы.