Таксист на полном ходу снес конструкцию в кузбасском сквере

Информация об инциденте появилась в сообществе во "ВКонтакте". Из публикации следует, что ДТП зафиксировано в Междуреченске. По словам автора, накануне ночью таксист известной международной компании влетел в сквер у памятника имени Ленину. Отмечается, что от силы удара

конструкция с сиденьями разлетелась вдребезги.

Данных о пострадавших нет. Однако очевидцы указали, что поведение водителя было неадекватным и якобы он мог находиться за рулем под воздействием наркотических средств.

В настоящий момент местным стражам закона предстоит разобраться с лихачом и решить, кто выплатит деньги за восстановление сквера.