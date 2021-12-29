Таксист на полном ходу снес конструкцию в кузбасском сквере

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Водитель автомобиля такси в Междуреченске минувшей ночью не справился с управлением транспорта, в результате чего на полном ходу въехал в сквер и сломал лавочку.

Информация об инциденте появилась в сообществе во "ВКонтакте". Из публикации следует, что ДТП зафиксировано в Междуреченске. По словам автора, накануне ночью таксист известной международной компании влетел в сквер у памятника имени Ленину. Отмечается, что от силы удара

конструкция с сиденьями разлетелась вдребезги.


Данных о пострадавших нет. Однако очевидцы указали, что поведение водителя было неадекватным и якобы он мог находиться за рулем под воздействием наркотических средств.


В настоящий момент местным стражам закона предстоит разобраться с лихачом и решить, кто выплатит деньги за восстановление сквера.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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