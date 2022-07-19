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Такси столкнулось с автомобилем Mercedes у парка в Кемерове

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Жительница кузбасской столицы сообщила о ДТП с участием двух машин.

Постоянная читательница интернет-журнала AVOKADO поделилась с редакцией снимками, сделанными в Кемерове накануне вечером, 18 июля. Девушка сняла на камеру автомобили, столкнувшиеся на перекрестке проспекта Ленина и улицы Тухачевского. Судя по кадрам, машина такси и кроссовер попали в ДТП: передняя часть белой иномарки разбита, на черной также видны повреждения.

‒ Увидела вечером рядом с Комсомольским парком. Стояли несколько машин с "аварийками", но вмятины только на двух были. Работала полиция. Автомобиль такси, судя по всему, сильно повредился, ‒ отметила горожанка в беседе с журналистом AVOKADO.

Чтобы выяснить подробности инцидента, корреспондент AVOKADO обратился в ОГИБДД по городу Кемерово. Правоохранители рассказали, что ДТП случилось в 20:00 часов. Столкнулись Mercedes и Volkswagen Polo. Сейчас по факту данной автоаварии проводится административное расследование.

Фото: AVOKADO

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