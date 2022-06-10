Такси попало в ДТП посреди кемеровского проспекта

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ДТП с участием такси и белой иномарки произошло накануне в столице Кузбасса. Снимки с места случившегося попали в социальные сети.

Минувшим вечером четверга, 9 июня, в кузбасской столице произошло ДТП с участием автомобиля такси. Информация о происшествии появилась на просторах Сети. На кадрах видно, что столкновение пришлось на боковые части обеих иномарок.


Собеседница из кемеровской ГИБДД уточнила редакции, что авария возникла на проспекте Московском около 21:00 по местному времени. Участниками стали белые Hyundai Solaris и Nissan, за рулем которого находился 20-летний парень.

Предварительно, 57-летний водитель Hyundai перед поворотом направо не занял крайнее положение, что явилось причиной столкновения с Nissan. Никто не пострадал, причинен материальный ущерб, – рассказали AVOKADO в ведомстве.

Отмечается, что автомобилисты сами составили схему ДТП и прибыли в дежурную группу. При этом интернет-пользователи заявили, что тогда происшествие существенно затруднило движение на обозначенном участке.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что смертельное ДТП с пассажирским автобусом произошло в Кузбассе.

Фото: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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