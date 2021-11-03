Такси попало в ДТП на кемеровском бульваре Строителей

0
Фото:  

Очевидцы рассказали в Сети о столкновении автомобиля такси с легковушкой, которое накануне произошло в кузбасской столице. Подробности корреспонденту AVOKADO озвучили в ОГИБДД Кемерова.

Информация о ДТП в городе Кемерово в районе бульвара Строителей возле строения №26 поступила стражам закона накануне около 19:50 по местному времени.


Судя по кадрам, которые очевидцы разместили в сообществе в социальной сети, проезжую часть не поделили две машины: одним из участников столкновения стал автомобиль такси.

31-летний водитель LADA Priora при выполнении разворота вне перекрестка не уступил дорогу автомобилю Hyundai, который двигался по встречной полосе, чем спровоцировал столкновение с транспортом, – рассказали AVOKADO в ОГИБДД Кемерова.

В результате происшествия никто не пострадал. Причинен материальный ущерб.


Ранее редакция интернет-журнала сообщала, что легковушка отлетела в столб после столкновения с большегрузом в Кемерове.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30727

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined