Такси попало в ДТП на кемеровском бульваре Строителей

Информация о ДТП в городе Кемерово в районе бульвара Строителей возле строения №26 поступила стражам закона накануне около 19:50 по местному времени.

Судя по кадрам, которые очевидцы разместили в сообществе в социальной сети, проезжую часть не поделили две машины: одним из участников столкновения стал автомобиль такси.

– 31-летний водитель LADA Priora при выполнении разворота вне перекрестка не уступил дорогу автомобилю Hyundai, который двигался по встречной полосе, чем спровоцировал столкновение с транспортом, – рассказали AVOKADO в ОГИБДД Кемерова.

В результате происшествия никто не пострадал. Причинен материальный ущерб.

Ранее редакция интернет-журнала сообщала, что легковушка отлетела в столб после столкновения с большегрузом в Кемерове.