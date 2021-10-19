"Такая погода ненадолго": эксперты рассказали о смоге в Кузбассе

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Сотрудники Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о том, до какого числа продержится смог на территории Кемеровской области.

Жители Кузбасса стали все чаще жаловаться на неприятный запах и помутнение воздуха, отмечающиеся на территории региона. Такая ситуация возникла из-за обширного антициклона, который не способствует перемешиванию воздушных масс. Эксперты сообщили о примерной дате окончания режима "черного неба".

‒ Такая погода ненадолго ‒ 22 октября мы ждем уже усиления ветра, начнется смена потоков на юго-запад с южных и юго-восточных [сторон]. К нам пойдет воздушная масса из европейской части России с более активным перемешиванием примесей, они будут подниматься вверх, ‒ рассказали ТАСС специалисты Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, что власти Кузбасса ранее продлили режим неблагоприятных метеоусловий в четырех муниципалитетах.

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