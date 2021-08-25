Таежные кровопийцы атаковали более 200 кузбассовцев за неделю

Из информации, предоставленной кузбасским Роспотребнадзором, следует, что за минувшую неделю 255 жителей Кемеровской области обратились за помощью в медицинские учреждения региона после укуса клещей. При этом 50 человек из тех, кого укусил таежный кровопийца, оказались дети.

В ведомстве обратили внимание, что за текущий период 2021 года проведены исследования 16 339 клещей, снятых ранее с пострадавших, на наличие антигена вируса клещевого энцефалита, а в 546 экземплярах специалисты обнаружили возбудитель.

– На наличие клещевого боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза исследовано 9873 клеща, в 2621-м клеще обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в 199-ти клещах – возбудитель анаплазмоза, в 384-х клещах – возбудитель эрлихиоза, – указано в тексте сообщения.

Стоит отметить, что помощь пострадавшие от укусов клещей могут получить во всех медицинских организациях области. В общей сложности за сезон от кровопийц были обработаны земли на площади более 2400 гектаров.