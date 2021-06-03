Таежные хищники стали чаще выходить к людям из-за стихийных свалок в Кузбассе

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В Департаменте по охране объектов животного мира Кузбасса объяснили причины участившихся случаев появления медведей вблизи населенных пунктов.

Жители Кемеровской области все чаще стали рассказывать о появлении медведей на опушках леса и поблизости к местам проживания людей. Инспекторы Департамента объяснили такое поведение зверей тем, что их привлекают запахи от мест со следами пребывания людей.

— Главной причиной появления диких зверей, особенно медведей, вблизи границ населённых пунктов являются несанкционированные свалки бытового мусора и пищевых отходов, а также бесконтрольное содержание и выпас домашних животных. Зверей, как правило, привлекает запах, — пояснил начальник ведомства Евгений Бойко.

Специалисты призывают население не подкармливать диких зверей и не снимать на камеру. При столкновении с хищником нужно замедлиться, по возможности встать на носки или иным способом "увеличиться" в глазах животного и спиной вперед уходить. Для укрытия подойдут машина, любая постройка, даже дерево.

Да!
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