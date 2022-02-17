Табуретка стала смертельным орудием в руках несогласного с другом кузбассовца

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Прокопчанин нанес смертельные удары табуреткой своему другу после распивания алкоголя.

Два прокопчанина 63 и 67 лет, выпивая, вели бурный диалог и одному из них не понравились вопросы, который задавал ему собутыльник.


После просьбы прекратить неприятную тему приятель не послушался, за что получил несколько ударов по голове табуреткой. А мужчина, который нанес удары, скрылся.


Придя через несколько дней с визитом к другу, он обнаружил, что тот мертв. Мужчина вызвал бригаду скорой помощи и те констатировали смерть 67-летнего горожанина от черепно-мозговой травмы, передает СК по Кемеровской области.


По этому факту завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый приятель умершего вину частично признал. Материалы дела передали в суд.


Напомним, житель кузбасской столицы избил досмерти табуреткой новосибирца.

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