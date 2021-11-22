Табун коней преградил дорогу автомобилистам на кузбасской трассе

Табун лошадей на трассе Яшкино-Кемерово создал помеху для водителей транспортных средств. Прогулку коней очевидцы засняли на камеру, а после разместили видеоролик в сообществе во "ВКонтакте".

В комментариях пользователи Сети с иронией отнеслись к сложившейся ситуации о отметили, что стадо выгуливал "пьяный пастух", который растерял всех своих жеребцов. Другие подписчики паблика заявили, что животные выпущены на самостоятельный выгул и на указанной территории часто блуждают в одиночестве без присмотра своего хозяина.