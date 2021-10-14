Табло с информацией о загрязнении воздуха появится в Новокузнецке

0
Фото:  

Жители южной столицы Кузбасса смогут узнавать состояние воздуха на большом табло, которое появится в центре города.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов обозначил планы по информированию граждан об экологической обстановке в городе. Сообщается, что в центре южной столицы Кузбасса будет установлено табло, которое будет транслировать сведения о загрязнении воздуха и некоторые другие данные.

– Принято решение поставить в центре города большое табло, где будем передавать прогноз погоды, сводки, пробки и состояние воздуха по всем районам, – сообщил Сергей Кузнецов в программе "Утро с мэром".

Отмечается, что затраченные на установку средства будут компенсированы с помощью рекламы.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30080

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined