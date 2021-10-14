Табло с информацией о загрязнении воздуха появится в Новокузнецке

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов обозначил планы по информированию граждан об экологической обстановке в городе. Сообщается, что в центре южной столицы Кузбасса будет установлено табло, которое будет транслировать сведения о загрязнении воздуха и некоторые другие данные.

– Принято решение поставить в центре города большое табло, где будем передавать прогноз погоды, сводки, пробки и состояние воздуха по всем районам, – сообщил Сергей Кузнецов в программе "Утро с мэром".

Отмечается, что затраченные на установку средства будут компенсированы с помощью рекламы.