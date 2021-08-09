Табло переменной информации за 21 млн рублей появятся около кемеровских дорог

На сайте госзакупок появился аукцион, объявленный администрацией кузбасской столицы. Стартовая цена контракта составляет 21 357 496 рублей. На эти средства будущий исполнитель будет обязан установить вдоль определенных заказчиком дорог табло переменной информации (ТПИ).

Такие устройства будут выводить для водителей информацию о погодных условиях, изменениях схемы движения, ДТП, дорожных работах, информация различных служб, включая ГО и ЧС, МВД, МЧС и так далее, а также видео-контент.

Всего в городе планируется разместить четыре таких ТПИ двух разных типов. Они отличаются друг от друга размерами (1 тип - 6 на 3,2 метра, 2 тип - 3,2 на 3,2 метра).

Два ТПИ первого типа будут установлены:

на пункте весового контроля на въезде в город Кемерово со стороны п. Мазурово по направлению движения в город,

на пункте весового контроля на въезде в город Кемерово со стороны п. Промышленная по направлению движения в город.

Столько же ТПИ второго типа появятся:

в районе дома по ул. Инициативная 87 (направление от шоссе Егорова в сторону Центра города и ДК Кировского р-на),

в районе дома 118 по просп. Кузнецкий (направление движения в сторону Кузнецкого моста).

Согласно проектному плану, работы необходимо выполнить до 16 ноября текущего года.