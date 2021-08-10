Свыше 700 тысяч кузбассовцев поставили прививку от COVID-19

Из информации, которая была представлена региональным Минздравом, на утро понедельника, 9 августа, в Кемеровской области прививку против COVID-19 поставили 715 тысяч человек, из которых 32 тысячи привились на прошлой неделе. К текущему моменту всего в регионе было развернуто 311 пунктов вакцинации. Власти располагают более 100 тысяч доз необходимого для прививки препарата.

Положительная динамика также наблюдается в «красных зонах» Кузбасса: снижается число пациентов. К текущему моменту занято 3 334 койки.

- В связи с частичной заполняемостью перепрофилированных отделений принято решение сократить часть мест. Так, по 15 «ковидных» коек в Промышленновской и Гурьевской, по 10 – в Тяжинской и Таштагольской районных больницах, а также 76 коек в Кузбасской областной клинической больнице им. Беляева и 50 в новокузнецкой клинике «Гранд Медика» будут обратно перепрофилированы на оказание плановой помощи пациентам с различными заболеваниями, - приводят выдержку из доклада заместителя председателя правительства Кузбасса Алексея Цигельника в администрации правительства региона.

Тем не менее, наблюдаются и пациенты с тяжелым течением COVID-19: 168 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, многие из лечащихся от коронавируса нуждаются в кислородной поддержке. В скором времени в региональные больницы также поступит еще пять концентраторов для производства кислорода.