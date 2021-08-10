+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Свыше 700 тысяч кузбассовцев поставили прививку от COVID-19

1
Фото:  

Прививочная кампания продолжается в Кемеровской области. Власти планируют привить достаточное число жителей региона до наступления сезона простуд.

Из информации, которая была представлена региональным Минздравом, на утро понедельника, 9 августа, в Кемеровской области прививку против COVID-19 поставили 715 тысяч человек, из которых 32 тысячи привились на прошлой неделе. К текущему моменту всего в регионе было развернуто 311 пунктов вакцинации. Власти располагают более 100 тысяч доз необходимого для прививки препарата.


Положительная динамика также наблюдается в «красных зонах» Кузбасса: снижается число пациентов. К текущему моменту занято 3 334 койки.

- В связи с частичной заполняемостью перепрофилированных отделений принято решение сократить часть мест. Так, по 15 «ковидных» коек в Промышленновской и Гурьевской, по 10 – в Тяжинской и Таштагольской районных больницах, а также 76 коек в Кузбасской областной клинической больнице им. Беляева и 50 в новокузнецкой клинике «Гранд Медика» будут обратно перепрофилированы на оказание плановой помощи пациентам с различными заболеваниями, - приводят выдержку из доклада заместителя председателя правительства Кузбасса Алексея Цигельника в администрации правительства региона.

Тем не менее, наблюдаются и пациенты с тяжелым течением COVID-19: 168 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, многие из лечащихся от коронавируса нуждаются в кислородной поддержке. В скором времени в региональные больницы также поступит еще пять концентраторов для производства кислорода.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27921

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined